"Локомотив" обыграл "Ростов" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Ростов" в гостевом матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (3-я минута), Николай Комличенко (41, с пенальти) и Жерзино Ньямси (77). У проигравших отличился Илья Вахания (20).

"Локомотив" с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" располагается на 11-й строчке, набрав 18 очков.

В следующем туре "Ростов" 6 декабря примет казанский "Рубин", "Локомотив" 7 декабря в гостях сыграет против "Сочи".