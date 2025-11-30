Команда Медведева и Кудерметовой выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Вместе с ними в команде выступали Карен Хачанов и Юлия Путинцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Команда "Сфинксы", за которую выступали российские теннисисты Даниил Медведев и Вероника Кудерметова, выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге.

Также за "Сфинксов" играли россиянин Карен Хачанов и представительница Казахстана Юлия Путинцева. Их соперником была команда "Львы", за которую выступали россиянки Анастасия Потапова и Диана Шнайдер, представитель Казахстана Александр Бублик и нидерландец Таллон Грикспур.

Соревнования прошли в экспериментальном формате. Каждая встреча состояла из 3 сетов по 20 минут. Итоговую победу одерживала команда, выигравшая за все матчи турнира большее количество геймов. Итоговый счет - 105:100 в пользу "Сфинксов".