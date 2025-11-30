В ЦСКА не удивились решению суда отклонить апелляцию клуба по делу Влашича

Ранее CAS обязал "Вест Хэм" заплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых за переход Влашича, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании

Редакция сайта ТАСС

Никола Влашич © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию клуба по делу Николы Влашича было ожидаемым. Комментарий Бабаева приводит "Спорт-Экспресс".

"К сожалению, отчасти данное решение было ожидаемым. Мы давно привыкли, что присутствует политический аспект при рассмотрении данного вопроса. Удивляет, что дважды ФИФА (Международная федерация футбола - прим. ТАСС) вставала на сторону ЦСКА, но это почему-то не является аргументом для CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС) и Арбитражного суда Швейцарии. Тем не менее по второму траншу мы также будем требовать оплаты, не собираемся опускать руки. Уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует", - сказал Бабаев.

Ранее CAS обязал английский "Вест Хэм" заплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых за переход Влашича, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. В ЦСКА не приняли решение CAS, заявив, что оно не поддается логическому объяснению и является проявлением двойных стандартов.

Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года. В августе 2022 года Бабаев сообщил, что английский клуб полностью не рассчитался за трансфер игрока. В связи с этим ЦСКА принял решение обратиться в ФИФА для урегулирования вопроса, а Бабаев заявил "Спорт-Экспрессу", что "Вест Хэм" должен будет выплатить порядка €18 млн за трансфер. Позднее палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу ЦСКА, постановив, что английский клуб должен заплатить €17 млн.

Влашичу 28 лет, он выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя за это время в составе армейцев 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Позднее он перешел в итальянский "Торино", за который выступает до сих пор.