Бифов отметил, что с гордостью слушал гимн России на турнире Большого шлема

Идар Бифов завоевал на турнире серебро, победителем стал его соотечественник Арман Адамян

АБУ-ДАБИ, 30 ноября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Идар Бифов, несмотря на проигрыш в финале турнира Мировой серии "Большой шлем" в Абу-Даби, с радостью и гордостью слушал гимн России вместе с соотечественником Арманом Адамяном, который стал победителем соревнований. Об этом Бифов рассказал ТАСС.

В финале турнира в весовой категории до 100 кг встретились россияне Бифов и Адамян. Первую оценку"ваза ари" заработал Бифов, однако за несколько секунд до конца поединка Адамян сначала бросил соперника подхватом изнутри на оценку "юко", затем зацепом изнутри голенью заработал "ваза ари" и выиграл схватку за золото.

"Честно говоря, сейчас у меня смешанные чувства - с одной стороны, рад, конечно, что второй такой старт в карьере, и получилось завоевать серебро. С другой стороны, немного расстроен, так как, конечно, я ехал за золотом, до победы оставалось чуть-чуть. Из-за ошибки не получилось. Думаю, что сказалось то, что я, ведя по баллам, сменил тактику с атаки на оборону. Надо было так же продолжать атаковать и дотянуть 15 секунд", - рассказал Бифов.

"Я все равно очень рад - в течение четырех лет наша сборная не выступала со своим флагом, не слыша свой гимн, поэтому мы сегодня оба с гордостью стояли на пьедестале", - подчеркнул Бифов.

Россияне выиграли медальный зачет турнира Большого шлема в Абу-Даби, завоевав шесть медалей (две золотые и четыре серебряные).

Турнир в Абу-Даби стал первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.