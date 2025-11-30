Дзюдоист Башаев признался, что возвращение флага и гимна добавило волнения

Турнир в Абу-Даби стал первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть российским атлетам право соревноваться с флагом и гимном страны

АБУ-ДАБИ, 30 ноября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Токио россиянин Тамерлан Башаев стал сильнее ощущать ответственность за результат после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть отечественным спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны. Об этом он рассказал ТАСС после выступления на турнире Мировой серии "Большой шлем".

Башаев в весовой категории свыше 100 кг стал серебряным призером соревнований, завершившихся в Абу-Даби. В категории до 100 кг первенствовал россиянин Арман Адамян, серебро завоевал его соотечественник Идар Бифов. Турнир в Абу-Даби стал первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть российским атлетам право соревноваться с флагом и гимном страны.

"С одной стороны, возвращение нам флага и гимна было радостью, с другой - придало волнения. Когда представляешь страну, начинаешь немного переживать: если выигрываешь, то показываешь сильную сторону, проигрываешь - слабую. К сожалению, мне сегодня не удалось сделать так, чтобы гимн прозвучал и в мою честь, а вот ребята в категории до 100 кг молодцы - такой праздник всей стране устроили", - сказал Башаев.

"Радоваться нужно каждой победе - даже маленькой, даже не золотой. Чтобы как минимум люди, которые смотрят, переживают, болеют, смогли разделить с тобой эту эмоцию - она все равно позитивная, пусть это даже и серебро, но это медаль. Поражение - это опыт, я не раз это говорил", - отметил собеседник агентства.

"На следующих более важных, более крупных соревнованиях, надеюсь, уже буду лучше готов, - подчеркнул Башаев. - Самое важное - это никогда, ни при каких условиях, ни в коем случае не сдаваться. Как бы тяжело, больно и трудно ни было. Будь ты чемпион Олимпийских игр или 14-летний участник первенства школы. Человек такое существо, что он может все что угодно вынести, если он видит в этом терпении смысл".

На вопрос ТАСС, что все-таки помешало в финале одержать победу, Башаев ответил: "Я бы сказал, что я подготовился не так хорошо, как нужно было для этой финальной схватки. У меня есть такая привычка - всегда вес гоняю перед соревнованиями, потому что мое основное преимущество на фоне соперников - это высокая скорость. Вот именно ее мне сегодня не хватило. Был бросок, который я делал за рукава, и мне нужно было переключиться на заднюю подножку. А я не успел. Вместо того, чтобы бросить, сам пропустил оценку. И это, наверное, стало решающим фактором. Надо еще десяточку сбросить".