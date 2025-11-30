Оздоев оформил дубль в матче с командой Лодыгина в чемпионате Греции

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб ПАОК обыграл "Левадиакос" со счетом 3:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата Греции.

В составе ПАОКа дважды отличился Магомед Оздоев (45-я, 55-я минуты), победный гол забил Георгиос Якумакис (90). В составе хозяев забитыми мячами отметились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте игрок гостей Суалихо Мейте был удален с поля.

Ворота "Левадиакоса" защищал российский вратарь Юрий Лодыгин.

Оздоев оформил третий дубль в сезоне, ранее полузащитник забивал по два гола "Волосу" (3:0) и "Пансерраикосу" (5:0). Нападающий ПАОКа Федор Чалов провел весь матч на скамейке запасных.

Оздоев в текущем сезоне провел 20 матчей в разных турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи. У Чалова 19 игр, 3 мяча и 1 голевая передача.

ПАОК идет на 2-м месте в чемпионате Греции, набрав 29 очков. В следующем туре команда 7 декабря дома сыграет с "Арисом".