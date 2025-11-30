В "Челябинске" пожаловались на условия тренировок перед матчем с "Факелом"

В воскресенье "Факел" на своем поле обыграл "Челябинск" со счетом 2:0

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Предоставление воронежским "Факелом" запасного стадиона с полем плохого качества для предыгровых тренировок соперников является неправильным отношением к гостям, этот подход следует изменить. Такое мнение на пресс-конференции после матча 21-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между "Факелом" и "Челябинском" (2:0) высказал старший тренер гостей Дмитрий Мичков.

"Факел" - это очень хорошая команда, и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая, и зачем заниматься тем, чем занимался "Факел" в предыгровой день - а, как я понимаю, "Факел" делает это системно - мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в сеть - это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!" - сказал тренер.

В перерыве между пресс-конференциями тренеров двух команд специалисты пресс-службы "Факела" пояснили, что речь идет о стадионе "Чайка", который в дни чемпионата мира 2018 года использовался в качестве тренировочной площадки сборной Марокко. Тренировочные занятия на этом стадионе с искусственным покрытием регулярно проводит и сам "Факел".

Мичков также отметил, что "Челябинск" со своей стороны создал необходимые условия для воронежской команды, когда принимал ее на своем стадионе, и бесплатно выделил автобус для переезда из Екатеринбурга, но не получил такого же отношения на выезде в Воронеже.

После 21 игры "Факел" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги и имеет 48 очков в активе. "Челябинск" идет 5-м с 32 очками.