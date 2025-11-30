Овечкин забросил 909-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге

Капитан "Вашингтона" отличился в игре с "Нью-Йорк Айлендерс"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Tony Gutierrez

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отличился в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" на 60-й минуте, забросив в пустые ворота. Также Овечкин отметился одной голевой передачей, в текущем сезоне у россиянина 12 голов и 13 результативных пасов в 26 играх. Овечкин продлил серию с набранными очками до четырех матчей.

Овечкин довел число голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 739, по этому показателю он теперь делит 52-е место в истории лиги с канадцем Нормом Ульманом. Также Овечкин является лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу со счетом 4:1. В составе победителей шайбы также забросили Том Уилсон (8-я, 34-я минуты) и Алексей Протас (59). У "Айлендерс" отличился Бо Хорват (54). Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 14 бросков из 16. Его одноклубники нападающие Максим Шабанов и Максим Цыплаков не отметились результативными действиями.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Вашингтон" поднялся на третье место, подопечные Спенсера Карбери набрали 32 очка в 26 матчах. "Айлендерс" располагаются на шестом месте с 29 очками после 26 встреч. В следующем матче "Вашингтон" 3 декабря на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом", "Айлендерс" в тот же игровой день примут "Тампу".