Дмитрий Сычев покинул пост президента футбольного клуба "Иртыш"

Он занимал этот пост с января 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Сычев © Софья Сандурская/ ТАСС

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Сычев принял решение оставить пост президента омского футбольного клуба Второй лиги "Иртыш". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сычев занял пост президента "Иртыша" в январе 2024 года.

"Моя история на посту президента "Иртыша" закончилась, - сказал Сычев. - Прежде всего, благодарю губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата для Омска - выхода команды в группу "Золото" дивизиона А Второй лиги. Это действительно важное событие для города и области, для всех, кто болеет за "Иртыш".

Он отметил, что для него это был важный период в жизни. "Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в "Иртыше" для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени", - добавил Сычев.

Сычеву 42 года, он завершил карьеру в 2019 году. В составе "Локомотива" он становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

В августе в аккаунте Сычева в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилось сообщение об оставлении поста президента "Иртыша". Позднее футболист сообщил, что его аккаунты были взломаны.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.