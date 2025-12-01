Чемпионку Европы по тяжелой атлетике Пасхину внесли в базу "Миротворца"

Также в базу включена чемпионка России 2025 года в весовой категории до 87 кг Анна Зубко

ТАСС, 1 декабря. Победительница чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2019 года россиянка Ксения Пасхина включена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу внесли чемпионку России по тяжелой атлетике 2025 года в весовой категории до 87 кг 26-летнюю Анну Зубко. Спортсменкам вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Пасхиной 31 год. На чемпионате Европы 2019 года в Батуми она стала победительницей турнира в весовой категории до 87 кг.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.