Скандал и метель. Итоги первого этапа Кубка России по лыжным гонкам

Главной темой стала не спортивная борьба на трассе, а конфликт, произошедший между трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым

Лыжник Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

Инцидент произошел 30 ноября во время спринтерской гонки классическим стилем. Лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров боролись на повороте, в результате чего Большунов упал и не смог выйти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его. Бакуров упал, между спортсменами возникла перепалка, которую остановил старший тренер сборной России Егор Сорин. Трассу Бакуров покинул, сильно хромая. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, спортсмен получил сильный ушиб мягких тканей, из-за чего он пропустит две недели.

Результаты Большунова в спринтерской гонке были аннулированы. На данный момент это максимально возможная санкция за подобного рода проступки. Дополнительно президиум ФЛГР рассмотрит инцидент 2 декабря. Возможно, санкции расширят. Также возможно, что в регламент проведения Кубка России будут внесены изменения.

Российское спортивное сообщество осудило поведение олимпийского чемпиона. Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с ТАСС отметил, что к Большунову должны быть применены более суровые санкции, чтобы остальные понимали недопустимость такого поведения и были уверены в том, что правила работают одинаково для всех участников соревнований.

От Большунова ждали извинений, но пока он их не принес. Возможно, что он их и не принесет, так как не чувствует себя виноватым. В эфире телеканала "Россия-1" он отметил, что хотел бы видеть честную борьбу на трассе, а также добавил, что он тот спортсмен, на котором многие хотят "отыграться".

Что произошло на трассе

Конфликт Большунова и Бакурова затмил практически все, что происходило непосредственно на трассе, и это неудивительно. Как правило, к старту сезона спортсмены подходят не в самой оптимальной форме, пытаясь подвести себя к главным соревнованиям, которые проходят в феврале-марте. Первая гонка прошла с раздельного старта, в ней ничего примечательного не произошло. Действующий обладатель Кубка России Савелий Коростелев одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, а Алина Пеклецова была лучшей на дистанции 10 км.

Классический спринт проходил в нетипичных для лыжных гонок условиях при плюсовой температуре, из-за чего было много падений, когда лыжники спотыкались или неудачно входили в повороты. В мужской гонке победу одержал Егор Митрошин, у женщин выиграла Анастасия Фалеева. Второе место у мужчин занял Иван Горбунов, который в начале года проходил восстановление после тяжелой травмы, полученной на сборах в Армении. Спортсмен мог остаться инвалидом.

Необычными получились и воскресные гонки с раздельного старта классическим стилем. С самого утра в Кировске шел снегопад и дул сильный ветер. Первыми вышли на старт женщины. Гонка прошла в непростых, но относительно спокойных условиях. Победу, как и тремя днями ранее, одержала Пеклецова.

К началу мужской гонки метель усиливалась, ветер дул все сильнее. Метель была настолько сильной, что лыжники после финиша спешно покидали трассу, а церемония награждения и вовсе была отменена. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в беседе с ТАСС отметил, что лыжники должны уметь бегать при любых условиях. Он также вспомнил, что в 1983 году он был участником предолимпийских соревнований в Сараево, когда мела метель и сверкала молния. Тогда в гонке на 30 км он занял третье место.

В мужской гонке лидеры столкнулись с проблемами при использовании инвентаря. Коростелева и Большунова подвели крепления, и если Большунов финишировал, то Коростелев сошел с дистанции. Большунов в итоге занял 13-е место, уступив более двух минут Сергею Ардашеву, ставшему победителем. Коростелев преодолел 5 км, и на этой отсечке проигрывал всего четыре секунды.

Ардашев после победы рассказал ТАСС, что у него перед гонкой возникли проблемы с палками и ему пришлось брать новые в пункте проката. После первого этапа он возглавил общий зачет, набрав 135 очков, за ним следуют Павел Соловьев (111) и Митрошин (91). У женщин лидирует Евгения Крупицкая (120), за ней идут Екатерина Никитина (111) и Пеклецова (100). Следующий этап пройдет с 4 по 7 декабря в Тюмени.

Даниил Сорокин