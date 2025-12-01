Ларионов назвал Гергиева человеком, который делает мир лучше

Главный тренер СКА часто посещал Мариинский театр, где народный артист РФ является художественным руководителем и гендиректором

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев - это тот человек, который делает мир лучше. Такое мнение в интервью ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

3 декабря Ларионову исполнится 65 лет. Он посещал Мариинский театр в предыдущие годы, в том числе когда приезжал в Санкт-Петербург с "Торпедо", где был главным тренером.

"С маэстро Гергиевым мы были на связи буквально на днях - все никак мы не можем договориться, чтобы я пришел к нему в Мариинку на оперу или балет, - сказал Ларионов. - Он меня приглашает, но у нас немного не сходятся графики. Он очень удивительный человек, профессионал - мало сказано. Это человек, который делает мир лучше".

Олимпийский чемпион рассказал, на каком последнем спектакле и концерте он был в последний раз. "Я был на спектакле Театра эстрады им. Аркадия Райкина "Мнимый больной" с Андреем Носковым и Юрием Гальцевым, - сказал он. - После спектакля зашел к ним за кулисы. По времени не получается ходить на большое количество спектаклей. На концерте в "Юбилейном" открыл новую для себя группу Billy"s Band джаз-рок-музыканта Билли Новика - я ее никогда не знал, так как уехал в Северную Америку в 1989 году. Меня пригласил на концерт Игорь Бутман. После концерта были гости, которые пришли его поздравить: это Бутман, Константин Хабенский. И после выступления я тоже пообщался с ним, был удивлен его стилем, потому что это, что я пропустил за все эти годы. Поскольку в Северной Америке я слушал музыку, которая была там".