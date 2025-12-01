Вратарь клуба НХЛ "Каролина" Кочетков получил травму

Сроки восстановления голкипера не называются

Голкипер "Каролины" Петр Кочетков © Sarah Stier/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Петр Кочетков получил травму нижней части тела. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Голкипер должен был принять участие в гостевой игре регулярного чемпионата против "Виннипега" (4:3), которая прошла 22 ноября, но почувствовал дискомфорт на утренней тренировке. После этого россиянин не попадал в заявку "Каролины". Сроки восстановления голкипера не называются.

Кочеткову 26 лет. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых в среднем за игру пропускал 1,70 гола и отражал 92,6% бросков.

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. На счету команды 34 очка в 25 матчах. Следующую встречу "Каролина" проведет в ночь на 5 декабря по московскому времени дома против "Торонто".