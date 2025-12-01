КДК РФС 4 декабря рассмотрит поведение тренера "Балтики" Талалаева

Специалист был удален в матче со "Спартаком" за оскорбительный жест в сторону резервного судьи

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 4 декабря рассмотрит поведение главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Балтика" дома обыграла "Спартак" со счетом 1:0. Талалаев был удален в первом тайме, в протоколе РПЛ отмечено, что специалист получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

"Болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные кричалки в адрес судьи. Рассмотрим удаление Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим удаление Андрея Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча. Неподобающее поведение команды за удаление футболиста и официального лица клуба. Заседание пройдет четверг".

"Балтика" с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном перед зимней паузой туре калининградская команда сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 7 декабря.