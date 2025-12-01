Ларионов: в НХЛ в 90-е годы было много крови, драк и травм

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) начиная с 1990-х годов начала ужесточать правила, чтобы убрать из матчей грубость. Об этом в интервью ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, ныне возглавляющий петербургский СКА.

Ларионов выступал в НХЛ с 1989 по 2004 год.

"В 1990-е годы, когда я приехал в НХЛ, я видел очень много крови, драк, травм. Поэтому лига пришла к выводу, что такое не должно продолжаться, потому что она потеряет приток новых молодых игроков, - сказал Ларионов. - Так как родители, приходящие на матчи с детьми, не хотят видеть побоища, вылетающие зубы, лужи крови и так далее. Поэтому лига приняла решение, что правила должны быть изменены, чтобы игра была более зрелищной, чистой, чтобы игроки со звездным статусом были более защищены, так как они собирают полные трибуны. Они двигают игру вперед и в плане бизнеса, и в плане зрелищности".