В ЦСКА близки к продлению контракта с футболистом Обляковым

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Руководство московского ЦСКА и футболист Иван Обляков близки к подписанию нового контракта. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Нынешнее соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2027 года.

"С Иваном мы на финальной стадии переговоров, - сказал Бабаев. - Стоит ожидать, что в этом году он продлит с ЦСКА контракт до 2029 года".

Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 280 матчей в различных турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 44 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025).