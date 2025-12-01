КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста Баринова

Капитан "Локомотива" вступил в конфликт с болельщиками "Спартака" после матча Кубка России

Дмитрий Баринов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение капитана и полузащитника московского "Локомотива" по отношению к болельщикам. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" 26 ноября дома уступил "Спартаку" со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Баринов сообщил "Спорт-экспрессу", что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.

"По матчу "Локомотив" - "Спартак" рассмотрим скандирования болельщиками "Спартака" оскорбительных выражений. Рассмотрим оскорбительное поведение игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова в отношении болельщиков. Он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание пройдет в четверг.