Футболист "Балтики" Саусь спокойно реагируют на информацию в СМИ о карьере

Защитник ставит перед собой цель выиграть трофеи и выступать за национальную команду

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Защитник калининградской "Балтики" Владислав Саусь спокойно реагируют на информацию в СМИ о своей карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

22-летний Саусь в текущем сезоне забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Балтику" в разных турнирах.

"Конечно, моя жизнь изменилась с этого сезона. Начал чаще замечать в СМИ свою фамилию, - сказал Саусь. - Стараюсь как-то спокойно на все реагировать, это часть пути и футбольной карьеры. Хотя в принципе ничего глобально не изменилось, как был игроком, так и есть. У меня длинный контракт с "Балтикой", никаких переговоров нет".

"Главная цель в футбольной карьере? Хочется выиграть трофеи и быть игроком национальной сборной", - добавил Саусь.

Саусь выступает за "Балтику" с июля 2024 года. Он является воспитанником академии петербургского "Зенита".