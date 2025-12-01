Легков назвал заслуженным лидерство лыжника Ардашева в Кубке России

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Сергей Ардашев заслуженно завершил первый этап Кубка России по лыжным гонкам лидером общего зачета. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

По итогам первого этапа Ардашев набрал 135 очков.

"Первый этап прошел в классной борьбе. Здорово проявила себя молодежь, ребята показали хорошие результаты и уже наступают на пятки лидерам. Хорошо себя проявила Татьяна Сорина, хотя в последнее время у нее многое не получалось", - сказал Легков.

"Сергей Ардашев заслуженно получил желтую майку. Отдельно хотел бы отметить Ивана Горбунова. Он проходил тяжелое восстановление и в спринте занял второе место", - добавил собеседник агентства.

Первый этап Кубка России проходил в Кировске с 27 по 30 ноября. Следующий этап пройдет в Тюмени с 4 по 7 декабря.