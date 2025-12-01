Ларионов рассказал, почему выступил с открытым письмом к Тихонову

В 1988 году Игорь Ларионов раскритиковал тогдашнего главного тренера сборной СССР и ЦСКА Виктора Тихонова, который не желал ничего менять в отношении к отечественным игрокам

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Валентин Егоршин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в 1988 году выступил с открытым письмом к тогдашнему главному тренеру сборной СССР и ЦСКА Виктору Тихонову, чтобы попытаться изменить бытовые порядки, годами царившими в советском хоккее, в сторону их смягчения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В конце октября 1988 года в очередном номере еженедельного общественно-политического и литературно-художественного журнала "Огонек" появилось открытое письмо Ларионова к Тихонову. В письме Ларионов раскритиковал в том числе Тихонова, который не желал ничего менять в отношении к отечественным игрокам, несмотря на значительное смягчение общественно-политического курса в СССР. Критика касалась в том числе и того, что Тихонов не давал разрешения на отъезд игроков в Северную Америку.

"То время было временем перемен, когда наша страна все-таки начинала понимать, что где-то мы отстали, где-то перестали двигаться вперед. И ты под веянием времени понимаешь, что меняется все, кроме хоккея, - сказал Ларионов. - В той ситуации и атмосфере, когда ты фактически 11 месяцев в году проводишь на сборах, можешь гордиться своими победами, но не получаешь многие моменты обыденной жизни".

"Сегодня это считается нормальным: ты приехал на тренировку, потом уехал домой, у тебя семья, интересы, и это твоя работа. Тогда же, когда пошли первые перемены, хоккей оставался на том же уровне. Поэтому другой возможности обратить внимание общественности не было на то, что какие-то вещи должны меняться: должно быть уважение к игрокам, к их жизни. И это повеяло на меня, чтобы обратить внимание на то, что происходит", - добавил он.

По мнению Ларионова, если бы он говорил о назревших изменениях в кулуарах, это бы никто не заметил. "Когда же ты начинаешь делать вещи, на которые обращает внимание самый читаемый журнал того времени "Огонек", и понимаешь, что где-то кто-то может услышать и встать на сторону понимания и какие-то вещи поменять. Но такое сразу не бывает, перемены случились практически через год - ребята, которые заслужили того, чтобы быть понятыми и свободными, получили право исполнить свою мечту, играть в Северной Америке и выиграть Кубок Стэнли. На тот момент это было очень важно сделать первый шаг, и мы его сделали", - рассказал он.