Максимов считает, что шорт-трекист Посашков заслужил выступить на Олимпиаде

Ранее российские шорт-трекисты завоевали две квоты для участия в Олимпийских играх

Иван Посашков © IMAGO/ Orange Pictures via Reuters Connect

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Иван Посашков своими результатами на этапах Кубка мира заслужил выступить на Олимпийских играх 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Андрей Максимов.

Российские шорт-трекисты завоевали две квоты для участия в Олимпийских играх в Италии. Квоты не являются именными, на Играх у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.

"Прошли четыре этапа Кубка мира. Я буду говорить про того спортсмена, который тренировался у меня, - Иван Посашков. Своим выступлением он завоевал квоту, я так считаю, - сказал Максимов. - По сумме четырех этапов он стал 24-м. А кто поедет на Олимпийские игры, на данный момент не могу ответить, в связи с тем, что это решение будет принимать глава федерации".