Тренер "Оренбурга-2" Грошев рассказал, что всегда был верен команде

Специалист претендует на награду ТАСС "За верность" в категории "За преданность делу"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Номинант на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова главный тренер "Оренбурга-2" Максим Грошев рад бороться за награду, так как всегда был верен клубу. Об этом он рассказал ТАСС.

Грошев вошел в число номинантов на приз в категории "За преданность делу", также в списке находятся Михаил Бирюков и Сергей Семак (оба - "Зенит"), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов, Сергей Шахвердов (все - "Черноморец"), Алексей Поддубский ("СКА-Хабаровск"), Сергей Дудкин ("Зенит", Пенза), Валерий Кондрашов ("Волгарь"), Александр Кузнецов ("Леон Сатурн"), Кирилл Матушанский ("Звезда"), Алексей Завгородний, Александр Петров (оба - "Торпедо"), Николай Таран ("Севастополь"), Павел Черных ("Тюмень"), Владимир Никольский ("Торпедо", Владимир).

"Благодарю за признание, рад быть номинированным. Много лет работаю во благо клуба в разных ролях, не задумывался о каких-то номинациях, - сказал Грошев. - Я всегда оставался верен своему делу, верен себе и команде. Благодарен за высокую оценку моей деятельности, буду стараться и дальше отдаваться команде, работать во благо клуба и на радость болельщикам".

В этой же категории на приз претендует администратор "Оренбурга-2" Николай Мыльников. "Я очень рад, что меня номинировали на награду за верность клубу. Рад, что такую номинацию вообще ввели - это очень важно. Немного людей работают подолгу в одном клубе, - сказал он ТАСС. - И, конечно, мне очень приятно, что я в их числе и могу представлять родной футбольный клуб в этой номинации".

"Очень признателен "Оренбургу" за то, что он дал мне возможность работать в этом клубе: сначала футболистом начиная с 2004 года, а затем - начальником команды "Оренбург-2". Для меня спорт - это все, потому что начиная с детства я занимался футболом, потом был футболистом, теперь нахожусь в административной должности. Большое спасибо за то, что меня номинировали на этот приз. Получу я его или нет - это уже другой разговор".

О призе

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.