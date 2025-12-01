Умер серебряный призер чемпионата Европы по футболу Владимир Мунтян

Ему было 79 лет

Владимир Мунтян (справа), 1975 год © Алексей Поддубный/ ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

Мунтян скончался после продолжительной болезни.

Вместе с киевским "Динамо" он стал семикратным победителем чемпионатов СССР (1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977). Мунтян является рекордсменом по этому показателю вместе с Олегом Блохиным, который также выступал за киевское "Динамо". На счету Мунтяна победы в Кубке СССР (1966, 1974), Кубке обладателей кубков (1975) и Суперкубке УЕФА (1975). В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР.

За сборную СССР Мунтян провел 49 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вместе с ней он занял четвертое место на чемпионате Европы - 1968 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 1970. В 1972 году советские футболисты проиграли в финале чемпионата Европы команде ФРГ (0:3), Мунтян не вышел на поле, оставшись в запасе.