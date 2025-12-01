Бышовец отметил, что футболист Мунтян был сильным стратегом и тактиком

Семикратный чемпион СССР умер в возрасте 79 лет

Анатолий Бышовец © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян был выдающимся стратегом и тактиком во время своей карьеры. Такое мнение ТАСС высказал Анатолий Бышовец, который играл с Мунтяном за киевское "Динамо" и сборную СССР.

Мунтян умер в понедельник в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

"Мы вместе начинали еще в юношеской сборной города, потом играли в сборной Киева. Когда я был в дубле, меня спрашивали, как мне играется с Мунтяном, - сказал Бышовец. - Пара у нас была сыгранная, мы так и дошли до национальной сборной. Он обладал профессиональными и человеческими качествами. Обладал высоким футбольным IQ, умел тактически играть, был сильным тактиком и стратегом".

"Мунтян в средней линии в созидании был разнообразным и непредсказуемым. Выдающийся был игрок, всегда делал упор на тактику, благодаря чему киевское "Динамо" становилось чемпионом СССР. Мы с ним были друзьями, его человеческие качества соответствовали в большей степени уровню профессиональных", - добавил Бышовец.

Вместе с киевским "Динамо" Мунтян стал семикратным победителем чемпионатов СССР (1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977). Он является рекордсменом по этому показателю вместе с Олегом Блохиным, который также выступал за киевское "Динамо". На счету Мунтяна победы в Кубке СССР (1966, 1974), Кубке обладателей кубков (1975) и Суперкубке УЕФА (1975). В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР.

За сборную СССР Мунтян провел 49 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вместе с ней он занял четвертое место на чемпионате Европы - 1968 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 1970. В 1972 году советские футболисты проиграли в финале чемпионата Европы команде ФРГ (0:3), Мунтян не вышел на поле, оставшись в запасе.