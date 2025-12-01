Хоккеист "Рейнджерс" Панарин не исключил своего возвращения в Россию

Контракт нападающего с американским клубом истечет в конце нынешнего сезона

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин назвал сложным вопросом его возможное возвращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Комментарий Панарина приводит New York Post.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Алексей Ковалев в интервью порталу RG допустил возвращение Панарина в Россию. Контракт Панарина с "Рейнджерс" истечет в конце нынешнего сезона.

"Никогда не говори никогда, сейчас сложно об этом говорить, это сложный вопрос. Я не могу загадывать наперед, в жизни все может сложиться по-своему", - сказал Панарин.

Панарину 34 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года, в текущем сезоне форвард набрал 26 очков (8 шайб + 18 передач). В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В КХЛ нападающий играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.