Алаев отреагировал на обещание Свищева вернуть пиво на стадионы

Глава РПЛ рад, что вопрос о возвращении пива на стадионы получил положительную оценку на высшем уровне

Глава РПЛ Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Президент Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рад возможному возвращению пива на российские стадионы. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что в Госдуме РФ состоялось совещание по вопросу возвращения пива на стадионы. Депутат Дмитрий Свищев пообещал, что пиво будет на стадионах.

"Я рад, что вопрос о возвращении пива на стадионы получил положительную оценку на высшем уровне, - сказал Алаев. - Вместе с тем считаю важным подчеркнуть: нам необходимо дождаться официального принятия соответствующего законопроекта - это ключевой этап, который обеспечит легитимность и четкость всех дальнейших действий. Мы убеждены, что при грамотной организации процесса продажа пива не просто не нарушит праздничную атмосферу и безопасность на стадионах, но и сделает ее более комфортной для взрослой аудитории".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.