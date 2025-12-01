Янчук не считает потерей переход теннисистки Рахимовой в команду Узбекистана

По мнению эксперта, в России есть немало более сильных теннисисток

Редакция сайта ТАСС

Камилла Рахимова © Elsa/ Getty Images

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Переход российской теннисистки Камиллы Рахимовой в команду Узбекистана не несет в себе ничего страшного, так как в стране есть более сильные спортсменки. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее стало известно, что Рахимова получила гражданство Узбекистана и намерена выступать под флагом страны.

"Ее трудно сравнить с нашими ведущими теннисисткам. Во всяком случае, у нас есть Мирра Андреева, звезда, которая прогрессирует и находится уже в мировой десятке. Поэтому на фоне более именитых соперниц она, конечно, погоды не делает, - сказал Янчук. - У нас есть много не хуже теннисисток - поэтому ничего страшного. Мы упустили [Елену] Рыбакину, она поинтереснее, она все-таки одна из сильнейших вообще и Большой шлем выиграла в том числе. На этом фоне, конечно, Камилла ничем так особенно не выделяется. Неплохая, но у нас другие не хуже".

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в 2022 году стала победительницей Уимблдона. В этом сезоне она выиграла Итоговый турнир WTA. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию.

Рахимовой 24 года, она располагается на 112-й позиции мирового рейтинга. В ее активе нет титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.