Спортсмены из Приморья планируют принять участие в парусной регате в КНДР

Соревнования пройдут летом 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из Владивостока планируют принять участие в парусной регате, которая состоится в городе Раджин в КНДР летом 2026 года, став первыми ее участниками из России. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной итогам выступления дальневосточных спортсменов в международных регатах в странах АТР и развитию буерного спорта в Приморье, рассказал президент краевой общественной организации "Федерация парусного спорта" Михаил Ермаков.

"Мы хотим провести дружескую регату в Раджине. По плану, мы придем туда с шестью одинаковыми яхтами класса "Цетус". И там с нашими северокорейскими друзьями будут созданы совместные экипажи на каждой яхте, подойдем туда к 15 августа. Это святой день для них - день освобождения Кореи от японских захватчиков, милитаристов. Такое произойдет впервые", - поделился он.

По словам Ермакова, в планах - поучаствовать в празднике и провести спортивное соревнование. На сегодняшний день идут переговоры по организации мероприятия.