Дегтярев заявил, что на Олимпиаде-2026 выступят не более 20 россиян

Как заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России, это максимум, который можно выжать в текущей ситуации

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. На Олимпийских играх 2026 года выступят не более полутора-двух десятков российских спортсменов. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Их можно посчитать - не больше полутора-двух десятков, - сказал Дегтярев. - Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Помимо Петросян и Гуменника, из россиян на Олимпиаду отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Он пока не получил приглашения на Олимпиаду. Также россияне завоевали квоты на дистанциях 1 000 м и 1 500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1 000 м у женщин в шорт-треке, отбор по конькобежному спорту продолжается. Квоты в шорт-треке не являются именными, на Олимпийских играх у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.