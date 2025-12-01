Хоккеист "Сент-Луиса" Торопченко получил травму из-за несчастного случая

Форвард выбыл на несколько недель из-за ожога ног

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий хоккейного клуба "Сент-Луис" Алексей Торопченко был помещен в список травмированных из-за получения ожога ног в результате несчастного случая дома. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что игрок пропустит несколько недель. Ближайший матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Сент-Луис" проведет дома против "Анахайма". Встреча пройдет в ночь на 2 декабря по московскому времени.

Торопченко 26 лет, он был выбран "Сент-Луисом" на драфте 2017 года под общим 113-м номером. Всего за клуб он провел 276 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 31 шайбу и сделав 31 результативную передачу. В 17 встречах текущего сезона он набрал 2 (1 + 1) очка по системе "гол + пас".

"Сент-Луис" набрал 25 очков в 26 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.