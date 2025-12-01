В Тульской области пройдет всероссийский съезд учителей по физкультуре

Инициативу проведения съезда поддержал президент России Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС

ТУЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый всероссийский съезд учителей по физической культуре пройдет в 2026 году в Тульской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев по итогам совещания в Министерстве просвещения РФ, в котором он участвовал.

"Площадкой проведения съезда станет Тульская область. Такое решение было принято сегодня в рамках совещания, состоявшегося в Минпросвещения России под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В совещании также принял участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев", - написал Миляев.

Он отметил, что в ближайшее время будет сформирован оргкомитет съезда. "У нас большой опыт проведения на своей земле различных форумов. Один из ярких примеров - международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", - добавил Миляев.

В ноябре, выступая на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, Кравцов предложил провести совместно с Минспортом РФ первый всероссийский съезд учителей физкультуры, куда пригласил Владимира Путина. Отмечалось, что съезд может быть организован в первом квартале 2026 года. Президент инициативу проведения съезда поддержал.