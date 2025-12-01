Белоруска Сафонова приняла приглашение выступить на ОИ-2026

Ранее стало известно, что россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение для участия в Играх

Редакция сайта ТАСС

Виктория Сафонова © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сафонова заняла четвертое место на квалификационных соревнованиях в Пекине и отобралась на Олимпиаду. После этого спортсменка должна была дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

Ранее на сайте МОК появилась информация о том, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение для участия в Играх.

Сафоновой 22 года, она является единственной белорусской фигуристкой, которая получила право для участия в Играх. Как и россияне, белорусские спортсмены допущены до Игр в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Фигуристка является шестикратной чемпионкой Белоруссии. В 2022 году она приняла участие в Играх в Пекине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.