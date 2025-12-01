Дмитрий Парфенов возглавил футбольный клуб "Ротор"

Контракт специалиста с клубом рассчитан на 1,5 года

Дмитрий Парфенов © Михаил Терещенко/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Специалист подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления. 24 ноября должность главного тренера волгоградской команды покинул Денис Бояринцев.

Парфенову 51 год, предыдущим местом работы тренера было московское "Торпедо", которое специалист возглавлял в 2025 году на протяжении четырех недель. Ранее он руководил ивановским "Текстильщиком", тульским "Арсеналом", московской "Родиной", "Тосно" из Ленинградской области, екатеринбургским "Уралом" и казахстанским "Актобе". Под руководством Парфенова "Тосно" в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С "Уралом" Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский "Черноморец", московские "Динамо" и "Спартак", подмосковные "Химки" и "Сатурн" и тульский "Арсенал". Вместе со "Спартаком" Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).

"Ротор" занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 30 очков после 21 тура.