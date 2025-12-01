Алексей Ковалев вошел в штаб Романа Ротенберга в команде "Россия 25"

Ранее Ковалев покинул тренерский штаб московского хоккейного клуба "Спартак"

Алексей Ковалев © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб команды "Россия 25" на Кубок Первого канала по хоккею. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Помимо Ковалева, в тренерский штаб вошли Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Андрей Царев, Алексей Бабинцев, Антон Бут, Максим Соколов, Александр Трошин, Матвей Кондратьев и Виктор Козлов.

Ковалеву 52 года, он завоевал Кубок Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", также в Национальной хоккейной лиге он выступал за "Питтсбург", "Монреаль", "Оттаву" и "Флориду". В 1992 году он стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды, вместе со сборной России он выиграл бронзу Олимпиады 2002 года и бронзу чемпионата мира 2005 года.

24 ноября Ковалев покинул тренерский штаб московского хоккейного клуба "Спартак".

Кубок Первого канала пройдет 11-14 декабря в Новосибирске, в нем примут участие команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 11 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3, 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, а 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.