"Динамо" обыграло "Торпедо" и одержало третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 4:0 обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 637 зрителей.

В составе "Динамо" отличились Никита Гусев (13-я минута), Магомед Шараканов (13), Егор Римашевский (25) и Александр Кисаков (27). Шараканов и Кисаков забросили дебютные шайбы за "Динамо" в КХЛ.

Гусев достиг отметки в 200 очков за "Динамо". Нападающий выступает за бело-голубых с 2023 года, в текущем сезоне в 29 играх он забросил 9 шайб и отдал 12 голевых передач.

"Динамо" одержало третью победу подряд, московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 40 очками после 31 матча. "Торпедо" идет на 4-й строчке на Западе с 41 очком после 33 встреч.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 3 декабря, "Торпедо" в этот же день проведет гостевой матч со столичным ЦСКА.