Козлов: "Динамо" не собирается расставаться с хоккеистом Подъяпольским

Голкипер пропустил последние три матча бело-голубых

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" не собирается расставаться с вратарем Владиславом Подъяпольским. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Вячеслав Козлов.

Подъяпольский пропустил последние три встречи регулярного чемпионата КХЛ. В них столичная команда одержала победы над хабаровским "Амуром" (4:2), ярославским "Локомотивом" (1:0) и нижегородским "Торпедо" (4:0). Ворота "Динамо" во всех играх защищал Максим Моторыгин.

"Сейчас он подхватил какой-то вирус. Это не связано. Мы не собираемся его ни обменивать, ни продавать. Конечно, он вернется в состав. Но я не думаю, что он выздоровеет к выездной серии", - сказал Козлов.

В результате обмена "Динамо" покинул защитник Артем Кудашов, который подписал контракт с владивостокским "Адмиралом". В текущем сезоне он выступал за нижнекамский "Нефтехимик" на правах аренды. "По просьбе Алексея Николаевича (бывшего главного тренера "Динамо" и отца игрока - прим. ТАСС). Он сам лично участвовал в этом процессе и договаривался с руководством", - пояснил Козлов.

"Динамо" набрало 40 очков после 31 матча и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече бело-голубые 3 декабря на выезде сыграют с череповецкой "Северсталью".