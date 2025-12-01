Хоккеист Комтуа надеется, что Козлов станет главным тренером "Динамо"

Вячеслав Козлов с 17 ноября исполняет обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Канадский нападающий московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Максим Комтуа надеется, что Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером команды. Об этом Комтуа рассказал ТАСС.

Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Алексея Кудашова, который покинул клуб 17 ноября. Под руководством специалиста бело-голубые проиграли столичному "Спартаку" (2:4) и новосибирской "Сибири" (3:4 после серии буллитов), а также одержали победы над хабаровским "Амуром" (4:2), ярославским "Локомотивом" (1:0) и нижегородским "Торпедо" (4:0).

"Я надеюсь, что он останется нашим главным тренером. Он хорошо контактирует со всеми игроками, спокойный. Последние два матча мы провели очень уверенно. Надеюсь, что мы сможем побеждать и дальше для того, чтобы он остался", - отметил Комтуа.

"По ходу сезона у нас было много изменений в звеньях, поэтому не всегда просто сразу найти "химию". Сейчас мы много тренируем большинство, нам надо продолжать играть в том же духе. Безусловно, я чувствую больше уверенности в игре с шайбой и могу действовать более агрессивно, я стал лучше играть перед воротами. У нас была встреча и беседа с Вячеславом Козловым, он сказал, что это то, что он хочет от меня видеть", - добавил нападающий "Динамо".

"Динамо" набрало 40 очков после 31 матча и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече бело-голубые 3 декабря на выезде сыграют с череповецкой "Северсталью".