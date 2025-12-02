Форвард "Коламбуса" Воронков нокаутировал хоккеиста "Нью-Джерси"

Российский нападающий дважды подрался по ходу встречи

Защитник "Нью-Джерси" Брендон Диллон и нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков © AP Photo/ Seth Wenig

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков дважды подрался во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

В начале второго периода у ворот "Нью-Джерси" произошла потасовка, в ходе которой Воронков подрался с канадским защитником Бренденом Диллоном. Россиянин нокаутировал соперника, нанеся ему несколько ударов. Канадец при падении ударился лицом об лед и не сразу смог подняться, покинув площадку в сопровождении врача. По итогам драки оба игрока были наказаны пятиминутным штрафом.

Через несколько минут после того, как Воронков отбыл штраф, в драку с ним вступил американский нападающий Стефан Ноэсен. Хоккеисты были также наказаны пятиминутным штрафом.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Коламбуса". Воронков не отметился результативными действиями.