Защитник "Анахайма" Минтюков забросил победную шайбу в матче с "Сент-Луисом"

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Анахайма"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Анахайма" Павел Минтюков © AP Photo/ Jeff Roberson

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков стал автором победного гола в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Анахайма". Голы в составе победителей забили Мэйсон Мактавиш (7-я минута), Минтюков (11), Лео Карлссон (46) и Крис Крайдер (58). У проигравших отличился Джордан Кайру (7). Минтюков также сделал результативную передачу в эпизоде с третьим голом команды.

Для Минтюкова это вторая заброшенная шайба в нынешнем сезоне. До этого защитник поразил ворота "Лос-Анджелеса" (5:4 Б) в домашней встрече, которая прошла 29 ноября. В 22 играх регулярного чемпионата на счету россиянина также четыре результативных паса.

"Анахайм" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 33 очками после 26 матчей. "Сент-Луис" занимает 7-е место в Центральном дивизионе, набрав 25 очков после 27 игр. В следующем матче "Анахайм" в ночь на 4 декабря по московскому времени примет "Юту", "Сент-Луис" днем позднее встретится на выезде с "Бостоном".