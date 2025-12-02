Адамян рассказал, что дзюдоисты хотели бы перенять у хоккеистов

Российский дзюдоист в 2024 году привлекался к работе в тренерском штабе хоккейного клуба СКА

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дзюдоисты были бы не прочь перенять у хоккеистов умение работать корпусом в единоборствах. Об этом ТАСС рассказал чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян.

"Очень крепкие ребята, нереально сильные, покрепче даже некоторых дзюдоистов, - рассказал Адамян про хоккеистов. - Нам есть, что у них взять, как и наоборот. Мы бы взяли у них работу в корпусе. Мы в ходе тренировок толкались с ними, и у них очень крепкий корпус. Нам это тоже нужно в борьбе".