Малышева пожелала фигуристам Петросян и Гуменнику победы на Играх

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Елена Малышева пожелала фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику победы на Олимпийских играх 2026 года. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я фигурное катание смотрю, мне кажется, с рождения, - сказала Малышева. - Я знаю фигуристов поименно, начиная с Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Поэтому я люблю, уважаю, обожаю этот красивейший вид спорта. Боготворю многих фигуристов. Лично не знаю [Петросян и Гуменника], но от всей души желаю победы".

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, в его активе серебро и бронза чемпионатов России, две победы в финалах Гран-при России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.