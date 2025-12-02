Антидопинговая программа ВФЛА в 2025 году охватывает около 400 легкоатлетов

В 2025 году World Athletics повторным аудитом подтвердила полное соответствие ВФЛА требованиям дорожной карты по восстановлению

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Антидопинговая программа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) охватывает около 400 легкоатлетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.

"Федерация продолжает развивать международное сотрудничество, в частности, в российских турнирах принимают участие все большее количество иностранных спортсменов, а наши легкоатлеты выезжали на международные старты, - рассказала собеседница ТАСС. - В 2026 году запланирован ряд международных матчевых встреч с участием иностранных атлетов. В 2025 году World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций - прим. ТАСС) повторным аудитом подтвердила полное соответствие ВФЛА требованиям дорожной карты по восстановлению. Сейчас антидопинговая программа ВФЛА охватывает порядка 400 спортсменов, из которых 40 входят в пул Athletics Integrity Unit (AIU)".

"В планах федерации - дальнейшее развитие инфраструктуры с привлечением партнеров и спонсоров, расширение географии присутствия легкой атлетики и цифровизация процессов. Большое внимание будет уделяться развитию отечественного спортивного оборудования, в том числе в рамках программ импортозамещения", - отметила собеседница ТАСС.

29 ноября в Москве состоялась очередная конференция ВФЛА.

"На итоговой конференции был единогласно принят принципиально новый устав федерации, который соответствует лучшим практикам индустрии", - заключили в пресс-службе.