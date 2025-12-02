Хачанов не готов прогнозировать относительно участия в Олимпиаде-2028

В 2021 году российский теннисист стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов не хочет делать прогнозов относительно участия в Олимпиаде 2028 года, хотя эти соревнования для него всегда в приоритете. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

"В Париже выступить не удалось из-за травмы, которая была в 2023 году. Все из-за смены покрытий, - сказал Хачанов. - Но Олимпиада и сборная для меня всегда были в приоритете. Я это много раз говорил и придерживаюсь этого мнения. Просто многое будет зависеть от физического состояния, как будет складываться сезон. Давать прогнозы на участие в Играх в Лос-Анджелесе на данный момент - это как стрелять в никуда".