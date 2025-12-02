Лыжница Дарья Непряева надеется выступить на международных турнирах

Во вторник российским лыжникам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева надеется выступить на международных соревнованиях в текущем сезоне. Об этом она сообщила ТАСС.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"Конечно, мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях, - сказала Непряева. - Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, я никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее".