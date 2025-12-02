ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Лыжница Дарья Непряева надеется выступить на международных турнирах

Во вторник российским лыжникам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе
Редакция сайта ТАСС
12:27

Дарья Непряева

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева надеется выступить на международных соревнованиях в текущем сезоне. Об этом она сообщила ТАСС.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"Конечно, мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях, - сказала Непряева. - Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, я никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее". 

Зимние олимпийские виды спорта