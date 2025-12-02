В Швеции сожалеют о допуске российских лыжников к соревнованиям

Генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде отметила, что не рекомендует бойкотировать соревнования из-за допуска россиян

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде заявила, что российским спортсменам не следовало разрешать участвовать в международных соревнованиях. Ее комментарий приводит издание Expressen.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран.

"Мы считаем это достойным сожаления. Мы всегда ясно заявляли, что не считаем, что российским и белорусским лыжникам следует разрешать участвовать в соревнованиях", - сказала Бонде.

Также генеральный секретарь высказалась о возможном бойкоте спортсменами соревнований в связи с допуском россиян и белорусов. "Мы не можем контролировать каждого отдельного человека. Но бойкотировать мы не рекомендуем", - сказала Бонде.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое было принято в 2022 году из-за ситуации на Украине. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в CAS. К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля, Паралимпийские - с 6 по 15 марта. Соревнования примет Италия.