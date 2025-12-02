Сорин считает справедливым решение ФЛГР отстранить Большунова

Лыжника отстранили на время восстановления Александра Бакурова, которому он нанес травму

Редакция сайта ТАСС

Егор Сорин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Решение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований за нанесение травмы Александру Бакурову является справедливым. Такое мнение ТАСС выразил тренер Бакурова Егор Сорин.

Ранее ФЛГР сообщила, что Большунов будет отстранен на период восстановления от травмы Бакурова.

"Я считаю решение президиума федерации в отношении Большунова справедливым", - сказал Сорин.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Результат Большунова в спринте был аннулирован.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".