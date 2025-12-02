Паралимпийский чемпион Вдовин связал решение CAS с "политическим потеплением"

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

Андрей Вдовин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Андрей Вдовин считает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) моментом "политической теплоты". Это, по его мнению, может стать предвестником того, что все больше спортивных федераций РФ будут выступать под государственными гимном и флагом на международных соревнованиях.

"Начинает играть момент такой политической теплоты, когда начинают чиновники общаться на политическом уровне. Я думаю, все суды и все решения политизированы. Может быть, эти суды предвестники того, что действительно идет потепление и все мы будем ездить в полном составе под гимном и флагом", - сказал Вдовин ТАСС.

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.