Хоккеист Александров перешел из "Сент-Луиса" в "Лос-Анджелес"

Состав "Сент-Луиса" пополнил канадец Акил Томас

Никита Александров © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий Никита Александров в результате обмена перешел в хоккейный клуб "Лос-Анджелес". Об этом сообщила пресс-служба "Сент-Луиса".

В ходе обмена в "Сент-Луис" перешел форвард Акил Томас.

Александрову 25 лет, он был выбран "Сент-Луисом" в 2019 году во 2-м раунде драфта под общим 62-м номером. Всего за клуб в Национальной хоккейной лиге он провел 51 игру, забросив 3 шайбы и отдав 6 результативных передач. В составе молодежной сборной России игрок становился серебряным призером чемпионата мира 2020 года.