Пунько назвал решение CAS по паралимпийцам из РФ победой здравого смысла

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой
16:10
ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Старший тренер сборной РФ по плаванию спорта слепых, четырехкратный паралимпийский чемпион Сергей Пунько назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских лыжников-паралимпийцев победой здравого смысла после нескольких лет абсурда.

"Я вижу в этом, что наконец-то здравый смысл в голове иностранных чиновников начинает преобладать после абсурда, который длится уже не один, не два, не три года. Поэтому я только рад и думаю, что чем дальше, тем все лучше и лучше будет", - сказал Пунько в беседе с ТАСС во время церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь" в Дзержинске.

Он при этом отметил, что ему обидно за поколение спортсменов, которые выступали на международных соревнованиях без флага и гимна.

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой. 