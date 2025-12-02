Умер бывший хоккеист минского "Динамо" Анатолий Беляев

Ему было 73 года

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший игрок минского хоккейного клуба "Динамо" Анатолий Беляев умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины смерти не сообщаются.

"Его вклад в белорусский хоккей был огромным. После завершения игровой карьеры он посвятил себя воспитанию новых поколений, работая начальником команды, тренером юношеской и молодежной сборных, передавая свой богатый опыт и знания. Анатолий Иванович навсегда останется в истории клуба. Хоккейный клуб "Динамо" скорбит и выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении клуба.

Беляев выступал за "Динамо" с 1976 по 1977 год и с 1978 по 1982 год, в составе команды он забросил 123 шайбы. В период с 1977 по 1978 год он выступал за московское "Динамо". С 1983 по 1989 год он был начальником команды минского "Динамо". Также он занимал должность генерального секретаря Федерации хоккея Белоруссии, входил в тренерский штаб сборной Белоруссии на Олимпийских играх 2002 года, на которых она заняла четвертое место. Ему было присвоено звание заслуженного тренера Республики Беларусь.